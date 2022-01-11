Госдума планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля

Госдума успеет рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля, заявил зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, рассмотреть проект во втором чтении могут до 25 января, передает РИА Новости.

Леонов добавил, что нижняя палата парламента уже на следующей неделе рассмотрит и обобщит все поступившие из регионов отзывы и предложения к законопроекту.

Напомним, 16 декабря Госдума отказалась снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. В итоге документ был одобрен в первом чтении.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что законопроект ко второму чтению может быть серьезно доработан.