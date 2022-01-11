Депутат ЗакСО заявил о попытке отобрать у него мандат через суд

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев заявил о поданном в суд иске по лишению его мандата. По его словам, это сделал экс-депутат "единоросс" Валерий Савельев.

Как сообщил сегодня Ивачев на своей странице в соцсети, в канун нового года Савельев подал иск в Свердловский областной суд с требованием отменить результаты выборов по 12 одномандатному избирательному округу в ЗакСО, где победил коммунист, а представитель "ЕР" проиграл.

"Судя по всему, это хорошо подготовленный и спланированный ход, так как определение суда вышло в последний рабочий день 2021 года, что сильно усложняет защиту. Уже во второй рабочий день после новогодних каникул мы обязаны дать свой отзыв в суд", - рассказал Александр Ивачев.

Валерий Савельев

По его словам, спустя три месяца после выборов в адрес бывшего депутата Савельева якобы поступили многочисленные заявления от "мобильных" избирателей, которые проголосовали на участках Чкаловского района, не имея на то право. Теперь в этом должен будет разобраться суд.

"Данный иск полностью дискредитирует институт выборов, а "Единая Россия", в лице господина Савельева, плюет на его легитимность. Не знаю, понимают ли авторы этой инициативы, какие политические последствия она за собой влечет, но скоро они их почувствуют", - пообещал Ивачев.

Напомним, что в сентябре прошлого года свердловский избирком признал выборы в ЗакСО состоявшимися.