В Югре арестована продавец магазина, где торговали контрафактным алкоголем

Избрана мера пресечения продавщице магазина в Кондинском, где покупатели приобрели "палёный" алкоголь, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Она отправлена под домашний арест. Вскоре изберут меру пресечения бизнесмену, который привёз указанную продукцию в посёлок и организовал её продажу.

Напомним, в результате употребления контрафактного алкоголя умерли девять человек, один из которых скончался после госпитализации.