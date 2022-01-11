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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
водка, суррогатный алкоголь (2022) | Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

В Югре арестована продавец магазина, где торговали контрафактным алкоголем

Избрана мера пресечения продавщице магазина в Кондинском, где покупатели приобрели "палёный" алкоголь, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Она отправлена под домашний арест. Вскоре изберут меру пресечения бизнесмену, который привёз указанную продукцию в посёлок и организовал её продажу.

Напомним, в результате употребления контрафактного алкоголя умерли девять человек, один из которых скончался после госпитализации.

Теги: отравление, алкоголь, водка, суррогатный алкоголь



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