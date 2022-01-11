В Копейске проводится проверка по информации об избитом младенце

В больницу Копейска поступила двухмесячная девочка с множественными травмами. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Информация о ребенке появилась в соцсетях. Пользователи сообщили, что младенец был избит до полусмерти. Он поступил в больницу весь в синяках и у него сломана рука. Сейчас он находится в реанимации, его планируют транспортировать в Челябинск.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в социальных сетях. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления", - рассказали в СК.

Ход проверки поставлен на контроль прокуратурой города. В областном ведомстве уточнили, что ребенок из многодетной семьи. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми.