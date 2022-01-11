11 Января 2022
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Происшествия Москва
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Силовики второй раз за два месяца устроили обыск в московской штаб-квартире лимоновцев

Силовики снова пришли в столичный бункер "Другой России Э.В.Лимонова" с обыском. Накануне вечером полицейские около четырех часов находились в помещении, где собираются московские лимоновцы, забрали партийную символику и технику.

В незарегистрированной партии связывают эти события с акцией, которую активисты недавно устроили в московском метро, вывесив баннер с надписью "Вперед на Северный Казахстан!". За это трое активистов уже получили в общей сложности 30 суток ареста, говорится в сообщении организации.

После обысков в бункере полиция задержала 15 человек, их увезли в ОВД, 11 человек оставили в отделении на ночь. Адвокат смог попасть в отделение только спустя пять часов после того, как туда доставили активистов.

Отметим, что это уже второй обыск в штаб-квартире лимоновцев Москвы за последние два месяца.

Теги: лимоновцы, другая россия э.в. лимонова, задержание, обыск



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