Зеленский снова пообещал рассмотреть возможность прекратить войну против Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Перед этим они побывали в Москве.

Зеленский заявил, что "пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и украинские власти готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран".

Также Зеленский приветствовал усилия, которые Германия и Франция продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита в декабре 2019 года, сообщили в его офисе. То есть прошло более двух лет, а те договоренности так и не выполнены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, до их выполнения нет смысла встречаться снова.

Напомним, тогда было принято решение, в частности, имплементировать "формулу Штайнмайера" о порядке введения особого статуса Донбасса в украинское законодательство, чего так и не сделано.

Однако 15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают Россию за стол переговоров в нормандском формате. А 6 января в Москве прошли переговоры Дмитрия Козака с Плетнером и Бонном, чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений. Обсуждалась возможность организации встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел.

Нынешние слова Зеленского не означают ничего нового, поскольку в Киеве это говорят уже восьмой год. Так, Петр Порошенко обещал закончить конфликт еще перед своей инаугурацией. Зеленскому же новая встреча с Путиным нужна для укрепления своих позиций и очередного создания образа миротворца. Закончить войну было его главным предвыборным обещанием, невыполнением которого разочарованы большинство украинцев.