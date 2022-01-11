В "заминированной" гимназии №161 в Екатеринбурге вновь ничего не нашли

В гимназии №161 в Екатеринбурге, которую "минируют" уже второй день подряд, вновь не нашли никаких взрывных устройств.

Напомним, сообщение о минировании здания, которое руководство образовательного учреждения не могло проигнорировать, поступило сегодня утром. На место выехали сотрудники экстренных служб для принятия необходимых мер.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования администрации Екатеринбурга, из гимназии эвакуировали 753 ученика и 65 сотрудников. Эвакуированные были размещены в ближайших школах №154 и №65.

Сотрудники правоохранительных служб обследовали территорию и все помещения здания. Ничего взрывоопасного, как и в понедельник, найдено не было.

"Занятия в гимназии были возобновлены, организовано горячее питание. Вторая смена обучается в обычном режиме", - заключили в департаменте.