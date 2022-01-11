На Алтае неизвестные расстреляли табун лошадей

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели табуна лошадей. Неизвестные застрелили 53 животных в Петропавловском районе.

"В отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. Лошади были застрелены. Дано указание о создании специализированной следственно-оперативной группы. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования", - цитирует ТАСС представителя местного полицейского главка.

Лошади паслись между селами Солоновка и Камышенка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества").

По данным "Подъема", владелец табуна, в котором были и совсем недавно родившиеся жеребята, и беременные лошади, сообщил, что животные были на свободном выпасе. "Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали", - рассказывает владелец. Он оценивает ущерб в 5 млн руб.