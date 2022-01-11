ФСБ задержала 18-летнего сторонника украинских радикалов, готовившего теракты

ФСБ РФ сообщила о задержании 18-летнего жителя Тверской области, сторонника украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У.".

По данным пресс-службы ведомства, молодой человек готовил теракты на объектах транспорта.

Студент по указанию лидера группировки Егора Краснова вел "пропаганду идеологии массовых убийств", вовлекал в "М.К.У." новых членов.

Сам задержанный сообщил, что занимался модерированием теракт-каналов в Telegram. По его словам, Краснов хотел устроить в России серию крупных терактов.

В отношении юноши возбудили дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту.

Группировка "Маньяки: культ убийства" ("М.К.У.") была создана гражданином Украины Егором Красновым, он объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.

В декабре ФСБ России выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства. Сторонников группировки нашли в 37 регионах. Двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.