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Общество Свердловская область
тюльпаны, букет, цветы, 8 марта (2019) | Фото:Накануне.RU

Дочь сотрудницы ГУФСИН из Кушвы стала самой красивой девочкой России

Пятилетняя Мария из Кушвы (Свердловская область) заняла первое место в федеральном конкурсе "Самая красивая девочка России" в своей возрастной категории. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, где и работает мама девочки, занимая должность лейтенанта внутренней службы в Кушвинском межмуниципальном филиале Уголовно-исполнительной инспекции.

В ежегодном конкурсе приняли участие 50 тыс.105 девочек из разных уголков страны в возрасте от 0 до 17 лет. В полуфинал прошли победители экспресс-конкурсов, а также участницы, занявшие первые 10 мест по голосам в своей возрастной категории. Призерами в своих возрастных категориях стали 54 участницы. Помимо этого, жюри, в составе которого были директора модельных агентств, предусмотрели и номинации для участниц, которые два и более раз победили в экспресс-конкурсах, но не вошли в тройку победителей. Победительница же по сумме баллов среди всех участниц станет лицом журнала Дети России.

Для попадания в полуфинал необходимо было собрать достаточное количество голосов или принять участие в экспресс-конкурсах. Маленькая Мария решила идти вторым путем.

"Задания для 5-летней Маши были довольно сложные, мы снимали видео "Реклама конкурса", снимали клип на песню Amore Море, Goodbye, а также снимали видео "Группа поддержки" - это видео наше любимое, мы придумали сценарий сами, нас поддержали самые талантливые люди города Кушва и не только", - рассказала мама девочки Анастасия Плохих, отметив, что их поддержали актеры "Уральских пельменей" Сергей Ершов и Роман Постовалов.

Сейчас Мария ходит в детский сад и занимается в Цирковой студии.

Победительницей, а следовательно самой красивой девочкой страны также стала участница из Свердловской области. 7-летняя Каталея из Красноуральска собрала максимальное количество баллов по мнению членов жюри.

Теги: ГУФСИН, Кушвы, конкурс красоты, самая красивая девочка России



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