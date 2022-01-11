Из-за тумана прилетающие в Крым самолеты второй день вынуждены уходить на запасные аэродромы

Из-за сильного тумана, который второй день держится в аэропорту Симферополя, часть самолетов, направляющихся в Крым, вынуждена уходить на запасные аэродромы в Краснодарском крае.

"Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе".