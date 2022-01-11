Новый образовательный проект: Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Инженерная школа УГМК (2022) | Фото: пресс-служба УГМК

Новый образовательный проект: Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение

Ажиотажным оказался интерес к новому образовательному проекту - Инженерной школе УГМК. Проект охватывает 24 города в 11 регионах страны, его цель - повысить уровень знаний профильных предметов у школьников, познакомить с технологическими процессами предприятий УГМК, подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, на сайте Инженерной школы уже зарегистрировались более 3000 учащихся, для них прошли ознакомительные вебинары, запущен ознакомительный курс "Введение в профессию инженера".

Чтобы поступить в Инженерную школу УГМК, нужно зарегистрироваться на платформе и пройти конкурсный отбор, который состоит из онлайн-теста и написания мотивационного эссе. Регистрация продолжится до 14 января. Организаторы рекомендуют зарегистрироваться уже сейчас. Так у ребят будет возможность посмотреть записи первых занятий вводного курса и проверить свою мотивацию на учебу. А 12 января в рамках курса желающим обучаться в Инженерной школе УГМК расскажут, как подготовиться к вступительным испытаниям.

Инженерная школа УГМК(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Теги: Инженерная школа УГМК, образовательный проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1009

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети