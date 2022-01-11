Новый образовательный проект: Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение

Ажиотажным оказался интерес к новому образовательному проекту - Инженерной школе УГМК. Проект охватывает 24 города в 11 регионах страны, его цель - повысить уровень знаний профильных предметов у школьников, познакомить с технологическими процессами предприятий УГМК, подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, на сайте Инженерной школы уже зарегистрировались более 3000 учащихся, для них прошли ознакомительные вебинары, запущен ознакомительный курс "Введение в профессию инженера".

Чтобы поступить в Инженерную школу УГМК, нужно зарегистрироваться на платформе и пройти конкурсный отбор, который состоит из онлайн-теста и написания мотивационного эссе. Регистрация продолжится до 14 января. Организаторы рекомендуют зарегистрироваться уже сейчас. Так у ребят будет возможность посмотреть записи первых занятий вводного курса и проверить свою мотивацию на учебу. А 12 января в рамках курса желающим обучаться в Инженерной школе УГМК расскажут, как подготовиться к вступительным испытаниям.