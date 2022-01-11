11 Января 2022
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге есть все вакцины от ковида, но желающих привиться немного

В Екатеринбурге на сегодняшний день есть все виды вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.
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По его словам, в городе есть "КовиВак", "Спутник", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона".

"Но надо сказать о том, что самая массовая и та, которая чаще всего используется - это двухкомпонентная "Спутник V". Она есть в достаточном количестве и используется в торговых центрах. Есть вакцины и для повторной вакцинации", - рассказал Демидов.

При этом он отказался уточнить, каков процент заболевших ковидом екатеринбуржцев среди привитых.

"Количество тяжело заболевших среди привитых меньше. Цифры разнятся, я не буду называть проценты, потому что они могут быть различными в зависимости от когорты", - отметил замминистра.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге после введения QR-каникул упали темпы вакцинации от ковида. Сегодня Денис Демидов рассказал, что в новогодние праздники в городе не было большого количества желающих поставить прививку.

Теги: вакцины, ковид, Екатеринбург



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