В Екатеринбурге есть все вакцины от ковида, но желающих привиться немного

В Екатеринбурге на сегодняшний день есть все виды вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

По его словам, в городе есть "КовиВак", "Спутник", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона".

"Но надо сказать о том, что самая массовая и та, которая чаще всего используется - это двухкомпонентная "Спутник V". Она есть в достаточном количестве и используется в торговых центрах. Есть вакцины и для повторной вакцинации", - рассказал Демидов.

При этом он отказался уточнить, каков процент заболевших ковидом екатеринбуржцев среди привитых.

"Количество тяжело заболевших среди привитых меньше. Цифры разнятся, я не буду называть проценты, потому что они могут быть различными в зависимости от когорты", - отметил замминистра.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге после введения QR-каникул упали темпы вакцинации от ковида. Сегодня Денис Демидов рассказал, что в новогодние праздники в городе не было большого количества желающих поставить прививку.