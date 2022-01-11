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Политика Приволжский ФО Пермский край
Пикет против QR-кодов в Перми (2021) | Фото: скриншот с трансляции

Без задержаний: в Перми состоялась вторая протестная акция против QR-кодов

В Перми состоялась вторая по счету протестная акция против принудительной вакцинации и QR-кодов. Согласованный с городскими властями митинг прошел в Парке камней, рядом с вокзалом Пермь II.

Как сообщил Накануне.RU один из участников мероприятия, общественник Роман Юшков, всего на площади собралось около сотни человек. В их числе были и представители различных политических движений, в частности КПРФ с лидером региональной ячейки партии Ксенией Айтаковой. Однако организаторы митинга, по словам Юшкова, ни к каким политическим силам не относятся.

"Я лично их знаю. Это просто активные жители Перми. КПРФ звонили, спрашивали - можно ли присоединиться к митингу. Им разрешили, но с условием - без флагов, чтобы митинг не превратился в партийное мероприятие. Они пришли со своими шарфиками, с символикой Но без флагов. Условие было выполнено", - сообщил Юшков.

Изначально организаторы хотели провести митинг в центре города, однако, как и ранее с пикетом, власти не согласовали заявленную площадку под предлогом несуществующего мероприятия. Сам митинг прошел мирно. Собравшиеся скандировали лозунги против обязательной вакцинации и QR-кодов, развернули плакаты и транспаранты на эту тему.

Правоохранители, присутствовавшие на митинге никого не задерживали.

Первой акцией пермских противников коронавирусных ограничений был пикет, состоявшийся 29 декабря. Напомним, ранее власти края продлили действующие в регионе ограничения до конца месяца.

Теги: Пикет против QR-кодов, протест, митинг, вакцинация



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Ранее 29.12.2021 12:09 Мск В Перми прошел пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации


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