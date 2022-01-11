11 Января 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле пока не увидели повода для оптимизма в переговорах с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по переговорам России с США по гарантиям безопасности пока нет существенного повода для оптимизма.

Он напомнил, что предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить "более четкое понимание, более четкую картину того, где мы находимся с американцами".

По словам представителя Кремля, готовности для встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока нет, поэтому дипломаты будут продолжать работу.

Песков добавил, что дедлайна по консультациям нет, но Москву не устроит бесконечно затягивание этого процесса, пишет "Интерфакс".

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что переговоры России и США в Женеве о стратегической стабильности были сложными, прогресса по вопросу нерасширения НАТО достичь не удалось.

На 12 января также намечены переговоры в формате Россия-НАТО (пройдут в Брюсселе), а 13 января постоянные представители стран в ОБСЕ встретятся в Вене. Предметом всех этих переговоров будет обсуждение требований России по части безопасности и, в частности, - отказ от расширения НАТО на восток.

Теги: дмитрий песков, сша, переговоры



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