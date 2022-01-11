11 Января 2022
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Экономика В бывшем СССР
хлеб (2018) | Фото:Накануне.RU

В нескольких регионах Казахстана выросли цены на продукты

В нескольких регионах Казахстана повысились цены на продукты. Хуже всего ситуация в Алма-Ате и Мангистауской области.

Издание "Подъем" со ссылкой на жителей Алма-Аты сообщает, что стоимость хлеба в магазинах выросла в три с половиной раза. Какое-то время полки булочных отделов и вовсе были пустыми, там, где хлеб появлялся, его вместо обычных 80 тенге (около 14 руб.) продавали по 300. Примерно так же обстоят дела и в Шымкенте: "Элементарно хлеб, который мы покупали за 100 тенге, стал 120. Я говорю про продукты первой необходимости: картошка, морковь, молоко... В магазин пускали "порционно", типа: подождите, сейчас выйдут люди, потом вы зайдете".

Теги: цены, продукты, казахстан



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