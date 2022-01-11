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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге после введения QR-каникул упали темпы вакцинации

После введения на Среднем Урале так называемых QR-каникул в Екатеринбурге упали темпы вакцинации от коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях. Еще раньше коды были отменены в торговых центрах. Такая QR-оттепель в Свердловской области продлится до середины января.

Как рассказал сегодня Демидов, вакцинация в Екатеринбурге "идет достаточными темпами".

"Но, к сожалению, мы видим небольшое снижение после отмены ограничительных мероприятий, связанных с проверкой QR-кодов. В новогодние праздники мы также не видели большого количества (желающих вакцинироваться, - прим. ред.). При этом все пункты вакцинации в торговых центрах и поликлиниках у нас работают", - сообщил замминистра здравоохранения.

Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ(2021)|Фото: Накануне.RU

Он заверил, что вакцины в Екатеринбурге более чем достаточно.

"Понятно, что QR-код действует год. Но для тех, кто заботится о своем здоровье, прививку можно поставить через полгода. Все условия для этого есть, в настоящее время нет больших очередей. Вакцины хватит на всех, кто обратится в пункты вакцинации. Не надо привязываться к QR-кодам, если вы заботитесь о здоровье", - добавил Денис Демидов.

Напомним, ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков объяснил введение в регионе QR-каникул.

Теги: QR-каникулы, вакцинация, Екатеринбург



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