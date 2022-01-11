Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на ОИ-2022 в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Данное решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Так, в состав мужской команды вошли двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов, а также Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.

У девушек в команде недавний триумфатор "Тур де Ски" Наталья Непряева, а также Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, что на ОИ-2018 года в Пхёнчхане российская команда по лыжным гонкам завоевала восемь медалей (0-3-5).