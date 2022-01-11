11 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Ошиблись адресом: пермские нацболы* обвинили краевой минтранс в провале транспортной реформы

Пермские нацболы* забросали краевой минтранс листовками оскорбительного содержания. Так активисты выразили протест против повышения стоимости проезда, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация распространена в соцсетях, в группах активистов. На видеоролике пермские нацболы* разбросали в холле листовки с грубым требованием вернуть прежний тариф. Также в числе предложений было понизить чиновникам зарплаты и "продать джипы".

"Мы решительно выступаем против повышения цены за проезд и считаем данную инициативу грабительской и несправедливой. Вы обрекли многих простых граждан отдать последние деньги за вашу провальную транспортную реформу. Мы заявляем: минтранс ненавидит людей. Мы требуем отмены повышения цены на проезд, возврат частных автобусов и увольнения всех ответственных за транспортную реформу госслужащих" - заявил активист на видеоролике.

Нацболы* утверждают, что их "требования были поддержаны даже находившимися внутри охранниками". Сообщается, что акция прошла мирно, без задержаний.

Впрочем, активисты ошиблись адресом: в минтрансе края отметили, что всеми изменениями в сфере общественного транспорта Перми занимаются городские власти.

*НБП – Национал-большевистская партия запрещена в России.

Теги: нацболы, акция, минтранс, цены на проезд, транспортная реформа



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