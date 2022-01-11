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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
грязная вода, Нефтеюганск (2015) | Фото: vk.com

В Нефтеюганске потратят миллиард на очистку воды

В Нефтеюганске крупную сумму вложат в строительство водных очистных сооружений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Найдена организация, которая возведёт в седьмом микрорайоне Нефтеюганска фильтровальную станцию производительностью 20 тыс. "кубов" в сутки" (станция ВОС). Работу выполнит "Атомстройпроект". На строительство потратят 1,14 млрд руб.

Напомним, грязную воду, которая течет из кранов нефтеюганцев, пытаются очистить не один год. Жители Нефтеюганска подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием решить вопрос обеспечения муниципалитета чистой водой.

Теги: Нефтеюганск, ВОС, чистая вода



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