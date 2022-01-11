Суд Техаса постановил, что данные о вакцине Pfizer должны быть опубликованы за 8 месяцев, а не за 55 лет

Окружной федеральный судья Техаса выступил против позиции Агентства по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA), которое планирует публиковать данные о вакцине Pfizer в течение... 55 лет, пишет "Фармвестник".

Ранее FDA заявило, что потребуется 55 лет, чтобы опубликовать все документы, на основании которых вакцина Pfizer была объявлена безопасной и эффективной. Там более 300 тыс. страниц, а они готовы публиковать лишь по 500 в месяц, чтобы убрать всю конфиденциальную информацию или коммерческую тайну.

Адвокат Аарон Сири резонно заявил, что при одобрении вакцины все это было рассмотрено в кратчайшие сроки, а теперь власти требуют себе полвека, чтобы обнародовать информацию.

Суд Техаса поддержал позицию общественности. Окружной судья Марк Питтман пришел к выводу, что закон о свободе информации имеет первостепенное общественное значение. Он отметил, что намерение FDA опубликовать документы через 55 лет подрывает доверие к правительству.

В США, согласно Системе отчетности о нежелательных явлениях при вакцинации VAERS, зафиксировано более 21 тыс. случаев смерти вскоре после вакцинации. Более 113 тыс. человек попали в больницу.