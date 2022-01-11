Ледовый городок в центре Екатеринбурга простоит до конца января

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Ледовый городок (2020) | Фото: Накануне.RU

Ледовый городок в центре Екатеринбурга простоит до конца января

Ледовый городок, расположенный на Площади 1905 года, продолжит радовать жителей и гостей Екатеринбурга на протяжении еще двух недель. Продлить его работу до конца января решил глава города Алексей Орлов, о чем и написал в своем Instagram.

По его словам, строительство ледового городка проходило в весьма сложных условиях: власти опасались, что на снежные аттракционы придется пускать только по QR-коду или вовсе отказаться от открытия традиционной для всех новогодней локации. Однако значительное число привившихся от коронавируса граждан и соблюдение мер защиты позволили открыть городок в привычном режиме.

"Заметными темпами снижалась заболеваемость и во время каникул. При этом ледовый городок, что называется, "зашел", бьет рекорды посещаемости. За десять дней каникул его посетило 600 тысяч человек - это почти половина Екатеринбурга! И популярность городка в последние дни каникул не только не падала, а, наоборот, росла. Проанализировав все это, я принял решение продлить сроки работы городка еще на две недели, до 30 января. Людям в наше трудное, нервное время нужен добрый праздник, это очень важно", - написал градоначальник.

При этом Алексей Орлов отметил, что снижение заболеваемости не означает отмену масочного режима. По его словам, только "натиск на болезнь" сделает возможным проведение без ограничений и с полным размахом 9 Мая, летних фестивалей и Дня города.

Напомним, что с 29 декабря 2021 по 9 января 2022 года ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетили около 600 тысяч человек. В этом году он был построен по мотивам русских народных сказок.

Теги: ледовый, городок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1011

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать с доставкой на дом диджейский пульт на официальном сайте магазина мвидео