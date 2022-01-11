Ледовый городок в центре Екатеринбурга простоит до конца января

Ледовый городок, расположенный на Площади 1905 года, продолжит радовать жителей и гостей Екатеринбурга на протяжении еще двух недель. Продлить его работу до конца января решил глава города Алексей Орлов, о чем и написал в своем Instagram.

По его словам, строительство ледового городка проходило в весьма сложных условиях: власти опасались, что на снежные аттракционы придется пускать только по QR-коду или вовсе отказаться от открытия традиционной для всех новогодней локации. Однако значительное число привившихся от коронавируса граждан и соблюдение мер защиты позволили открыть городок в привычном режиме.



"Заметными темпами снижалась заболеваемость и во время каникул. При этом ледовый городок, что называется, "зашел", бьет рекорды посещаемости. За десять дней каникул его посетило 600 тысяч человек - это почти половина Екатеринбурга! И популярность городка в последние дни каникул не только не падала, а, наоборот, росла. Проанализировав все это, я принял решение продлить сроки работы городка еще на две недели, до 30 января. Людям в наше трудное, нервное время нужен добрый праздник, это очень важно", - написал градоначальник.

При этом Алексей Орлов отметил, что снижение заболеваемости не означает отмену масочного режима. По его словам, только "натиск на болезнь" сделает возможным проведение без ограничений и с полным размахом 9 Мая, летних фестивалей и Дня города.



Напомним, что с 29 декабря 2021 по 9 января 2022 года ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетили около 600 тысяч человек. В этом году он был построен по мотивам русских народных сказок.