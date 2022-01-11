Орловская область первой в России может отменить QR-коды в общественных местах

В Орловской области на этой неделе оперштаб по борьбе с коронавирусом решит вопрос об отмене с 15 января QR-кодов во всех общественных местах.

"Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем региональном оперативном штабе, который состоится в четверг. Как мне кажется, свою задачу в определенной степени QR-коды выполнили. Сейчас нет смысла их сохранять", - заявил губернатор региона, коммунист Андрей Клычков.

Сейчас в регионе (как и в большинстве субъектов России) QR-коды надо предъявлять в кинотеатрах, культурных и спортивных учреждениях, а также для доступа в ряд торговых объектов.

В Орловской области за первые полторы недели 2022 года заболеваемость коронавирусом держится вблизи отметки 100 случаев в сутки, около 30% коечного фонда для пациентов с COVOD-19 свободно.