11 Января 2022
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В ЕМА положительно оценили производственные стандарты "Спутника V"

Специалисты ЕМА (Европейское агентство по лекарствам) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов вакцины от коронавируса "Спутник V" и проведения клинических исследований препарата.

В Центре им. Гамалеи сообщили, что у ЕМА нет критических замечаний, передает ТАСС.

Напомним, EMA продолжает проверку "Спутника V" – единственной российской вакцины, приблизившейся к одобрению в Европе. Вакцина уже широко применяется более чем в 70 странах мира, но не признается США и странами ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что работа по регистрации российского препарата за рубежом в настоящий момент ведется. Песков добавил, что сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены.

Теги: ема, спутник v



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