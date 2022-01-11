В ЕМА положительно оценили производственные стандарты "Спутника V"

Специалисты ЕМА (Европейское агентство по лекарствам) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов вакцины от коронавируса "Спутник V" и проведения клинических исследований препарата.

В Центре им. Гамалеи сообщили, что у ЕМА нет критических замечаний, передает ТАСС.

Напомним, EMA продолжает проверку "Спутника V" – единственной российской вакцины, приблизившейся к одобрению в Европе. Вакцина уже широко применяется более чем в 70 странах мира, но не признается США и странами ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что работа по регистрации российского препарата за рубежом в настоящий момент ведется. Песков добавил, что сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены.