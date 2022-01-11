В Испании планируют мониторить ковид, как грипп

Власти Испании готовятся к отказу от подробного отслеживания случаев и смертей из-за коронавируса в пользу системы мониторинга, с помощью которой следят за гриппом. Об этом пишет El Pais.

Это изменение означает отношение к ковиду как к эндемическому заболеванию, а не как к бесконечной эпидемии. Испанские органы здравоохранения работали над этим переходом в течение нескольких месяцев.

Данная система на протяжении многих лет используется в отношении гриппа. Группа врачей и медицинских центров изучают данные об инфекции, и на основании выборки рассчитывается заболеваемость и другие показатели в целом по стране.

Однако переход займет некоторое время и произойдет только после шестой волны, которая, как считается, еще не достигла пика. Руководитель группы наблюдения за гриппом и другими респираторными вирусами Ампаро Ларраури заявил, что у Испании есть международные обязательства сообщать обо всех случаях и от них нельзя моментально отказаться.

Но уже сейчас в стране начали ослабевать меры слежения. Так, тесты больше не нужны для тех, кто непосредственно контактировал с инфицированными, если при этом нет симптомов. Хотя до разумных мер еще далеко.

Как и другие европейские страны, Испания, вакцинированная на 84% (один из самых высоких показателей), переживает сильнейшую волну заболеваемости. Пик прошлой зимы превышен почти в 4 раза, а низкая ковидная смертность совершенно не отражает масштабов общей смертности. До начала ноября, когда заболеваемость ковидом была на крайне низком уровне, смертность превышала фоновую на 6%. Во втором полугодии избыточная смертность будет минимум в два раза больше.