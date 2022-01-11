В Испании планируют мониторить ковид, как грипп

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Мадрид, Испания (2017) | Фото: http://touroko.com/

В Испании планируют мониторить ковид, как грипп

Власти Испании готовятся к отказу от подробного отслеживания случаев и смертей из-за коронавируса в пользу системы мониторинга, с помощью которой следят за гриппом. Об этом пишет El Pais.
Читайте также:

Это изменение означает отношение к ковиду как к эндемическому заболеванию, а не как к бесконечной эпидемии. Испанские органы здравоохранения работали над этим переходом в течение нескольких месяцев.

Данная система на протяжении многих лет используется в отношении гриппа. Группа врачей и медицинских центров изучают данные об инфекции, и на основании выборки рассчитывается заболеваемость и другие показатели в целом по стране.

Однако переход займет некоторое время и произойдет только после шестой волны, которая, как считается, еще не достигла пика. Руководитель группы наблюдения за гриппом и другими респираторными вирусами Ампаро Ларраури заявил, что у Испании есть международные обязательства сообщать обо всех случаях и от них нельзя моментально отказаться.

Но уже сейчас в стране начали ослабевать меры слежения. Так, тесты больше не нужны для тех, кто непосредственно контактировал с инфицированными, если при этом нет симптомов. Хотя до разумных мер еще далеко.

Как и другие европейские страны, Испания, вакцинированная на 84% (один из самых высоких показателей), переживает сильнейшую волну заболеваемости. Пик прошлой зимы превышен почти в 4 раза, а низкая ковидная смертность совершенно не отражает масштабов общей смертности. До начала ноября, когда заболеваемость ковидом была на крайне низком уровне, смертность превышала фоновую на 6%. Во втором полугодии избыточная смертность будет минимум в два раза больше.

Теги: испания, ковид, грипп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1009

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети