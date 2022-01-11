11 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске осудили мужчину, который на электросамокате сбил ребенка и скрылся

36-летенго жителя Челябинска осудили за наезд на электросамокате на пятилетнего ребенка. Его приговорили к 1 году ограничения свободы и на этот же срок запретили управлять электросамокатами, гироскутерами, сигвеями и моноколесами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужичину признали виновным в нарушении правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека Он должен выплатить потерпевшей стороне 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

13 августа мужчина, управляя личным электросамокатом, у дома по улице Гагарина сбил на тротуаре ребенка. Мальчик упал и получил тупую травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью. Отец ребенка пытался удержать водителя самоката, но тот вырвался и скрылся с места преступления. Мужчину задержали в октябре, он признал вину.

Теги: электросамокат, ДТП, ребенок, суд,



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