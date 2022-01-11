В новогодние каникулы Екатеринбург посетили около 25 тысяч туристов

В минувшие новогодние каникулы Екатеринбург посетили почти 25 тысяч туристов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным отельеров уральской столицы, это те российские и иностранные гости, которые разместились в сертифицированных гостиницах. Средняя загрузка гостиничной сферы города с 30 декабря 2021 по 9 января 2022 года составила 65%, а в ряде отелей превышала 90%.

В среднем продолжительность отдыха составила три-четыре дня. Кроме этого, большой популярностью пользовался тур одного дня: гости посещали ледовый городок на Площади 1905 года, культурные учреждения и знаковые исторические места. А по данным Уральской ассоциации туризма, в новогодние праздники Екатеринбург посетили до 3 тысяч иностранных туристов.

Напомним, что главный ледовый городок Екатеринбурга за это время посетили около 600 тысяч человек.