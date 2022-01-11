11 Января 2022
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Политика За рубежом
Елизавета II Анна Винтур (2018) | Фото:twitter.com/RoyalFamily

Британия готовится отметить первый в истории платиновый юбилей королевы

Букингемский дворец обнародовал программу празднования платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II, пребывание которой на троне скоро достигнет 70 лет. Когда она начала царствовать, СССР возглавлял Иосиф Сталин.

6 февраля королева станет первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей. В течение года будет проходить ряд праздничных мероприятий. А со 2 по 5 июня будут объявлены праздничные выходные. Правительство пообещало британцам необыкновенное шоу, которое "объединит лучшее из британского церемониального великолепия и зрелищности с передовыми технологиями".

Предыдущий рекорд по длительности правления был у королевы Виктории (1837 - 1901).

Британский монарх обладает гигантской властью. Он является верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании, верховным главой Церкви Англии, главой Содружества Наций и 15 стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Ямайку, Белиз, Папуа - Новую Гвинею. При этом в Британии нет конституции, которая хоть как-то ограничивала бы власть монарха.

Теги: великобритания, елизавета II



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