Центр Гамалеи: Россию накроет волна "омикрона" в конце января - начале февраля

В конце января - начале февраля в России произойдет подъем заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", об этом заявил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что штамм распространяется быстро.

Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн заявил, что в России может произойти рекордная заболеваемость COVID-19 из-за новой разновидности вируса.

В Роспотребнадзоре считают, что после новогодних праздников в России может произойти подъем заболеваемости COVID-19. Это связано с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".