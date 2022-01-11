11 Января 2022
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Центр Гамалеи: Россию накроет волна "омикрона" в конце января - начале февраля

В конце января - начале февраля в России произойдет подъем заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", об этом заявил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что штамм распространяется быстро.

Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн заявил, что в России может произойти рекордная заболеваемость COVID-19 из-за новой разновидности вируса.

В Роспотребнадзоре считают, что после новогодних праздников в России может произойти подъем заболеваемости COVID-19. Это связано с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Теги: омикрон, коронавирус, россия



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