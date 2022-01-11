СМИ сообщили о роскошной недвижимости дочери Назарбаева в Лондоне

Пока судьба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева остается неизвестной, британские СМИ подсчитывают, во сколько обошлась роскошная жизнь его младшей дочери Алии в Великобритании и других государствах, куда она, предположительно, выводила деньги.

О приобретениях Алии Назарбаевой стало известно после того, как она подала в суд на двух своих финансовых консультантов, которых заподозрила в мошенничестве, передает The Sunday Telegraph.

Речь идет о состоянии в 220 млн фунтов стерлингов (около $300 млн), самолете Challenger Bombardier (около 18 млн фунтов), особняк в престижном районе Хайгейт на севере Лондона (около 9 млн фунтов, дает право на получение вида на жительство в Великобритании). Также Алия приобрела недвижимость в Дубае (ОАЭ) на $14 млн.

Daily Mail пишет, что суд с финансовыми консультантами, которых Назарбаева обвинила в хищениях 165 млн фунтов, в итоге не состоялся – стороны пришли к досудебному соглашению, детали которого неизвестны. По некоторым данным, консультанты выводили деньги из компаний и трастов, зарегистрированных в Лихтенштейне, на счета Британских Виргинских островов.

Издание отмечает, что в прошлом году британская полиция проиграла суд, в котором требовала от дочери и внука Назарбаева отчитаться о происхождении денег, потраченных ими на покупку трех объектов недвижимости в Лондоне (всего около 80 млн фунтов).

Отметим, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о реформах, направленных на введение контроля за выводом средств из страны, а также на борьбу со сверхдоходами олигархов, разбогатевших во времена правления Назарбаева.