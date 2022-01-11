Экс-главу "Областной газеты" Полянина уволили по причине "утраты доверия"

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесли и бывшего гендиректора, а по совместительству главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.

Согласно документу, опубликованному на сайте "Госслужбы", по этой причине он и был уволен из газеты 26 ноября, а именно по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, или непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе себя или своей семьи). 13 декабря его внесли в данный реестр.

Напомним, что "Областная газета" является официальным печатным органом правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Законодательное собрание. Еще в середине октября в Telegram-каналах и в СМИ со ссылкой на источники появилась информация об отставке главреда, однако в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что это не соответствует действительности.

Позднее новым директором "Областной газеты" был назначен бывший директор ОТВ Антон Стуликов.