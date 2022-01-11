В Магнитогорске мужчина напал на сотрудников скорой помощи в аптеке

В Магнитогорске мужчина, которому стало плохо в аптеке, избил сотрудников скорой помощи, сообщили Накануне.RU в охранном предприятие "Право роста".

Местный житель пришел в аптеку, где ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь. Однако, когда медики оказывали помощь мужчине, он стал проявлять агрессию и драться с ними.

Агрессивные действия мужчины пресекли сотрудники охранного предприятия. Они задержали нападавшего и передали полиции, которые вызвали на подмогу психиатрическую бригаду.