В Екатеринбурге готовится сразу два антивоенных массовых пикета

Активисты из Екатеринбурга подали уведомление о проведении в городе сразу двух публичных мероприятий с антивоенной тематикой. Об этом Накануне.RU рассказала одна из организаторов пикета - председатель Свердловского регионального отделения партии "Гражданская инициатива" Ирина Скачкова.

Так, намечается массовый пикет за мир и дружбу между народами, организатором которого выступает преподаватель УрГПУ Александр Клокунов. Ранее он уже участвовал в акциях против "агрессивной внешней политики" на Площади 1905 года, где его задержали сотрудники полиции.

Второй пикет будет проводиться "против агрессивной политики правительства России". Организаторами выступят Ирина Скачкова, юрист и общественник Вера Мангилева, преподаватель Александр Клокунов, а также общественный деятель и журналист Владислав Постников.

"В новостях и аналитике все чаще звучит тема войны, как нечто неизбежное. Условный "болевой порог" терпимости к государственному насилию снижается. Общество молчит. А я считаю, что молчать нельзя. Нельзя рассматривать возможность войны даже как гипотетическую. Власти страны должны прилагать любые усилия для того, чтобы не допустить военный конфликт. А вместо этого мы видим, наоборот, нотки шантажа войной. Это касается и концентрации войск РФ на границе с Украиной, и вводом войск ОДКБ в Казахстан. Учитывая воинствующую репутацию российских войск, есть большие опасения в отношении возможности сдерживания насилия, а не провоцирования его. Считаю такую ситуацию недопустимой", - заявила Ирина Скачкова.

В свою очередь Постников заявил: "Власти начали забывать, что война — это всегда горе и ущерб, и надо бы им это лишний раз напомнить". Именно это и является, по словам журналиста, главной целью "акции за мир".