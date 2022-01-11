11 Января 2022
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Происшествия В России
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

В Москве "заминировали" посольства Таджикистана и Киргизии из-за Казахстана

Неизвестные отправили анонимные сообщения о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве с требованием вывода войск этих стран из Казахстана.

Как передает ТАСС, инцидент произошел 10 января.

На место были направлены полицейские и кинологи с собаками, сообщения оказались ложными.

Между тем, телеграм-канал SHOT сообщает, что анонимные сообщения с угрозами поступили в посольства Киргизии в Москве, Иркутске, Красноярске, Сургуте и Якутске. Взрывных устройств ни в одном из пяти зданий обнаружено не было.

7 января анонимы присылали на электронную почту посольств Армении и Белоруссии письма с угрозами взрыва. Они также требовали вывести войска стран с территории Казахстана.

Теги: посольства таджикистана и киргизии, минирование



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