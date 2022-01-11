На федеральной трассе М-1 появился новый платный участок

С 11 января участок федеральной трассы М-1 "Беларусь" (Москва-Минск) с 33 по 66 километр стал платным – недавно его реконструировали. У этого участка (как и у других платных дорог) есть альтернативные бесплатные варианты объезда.

По данным "Автодора", проезд легкового автомобиля первой категории с понедельника по четверг обойдется в 100 руб., с пятницы по воскресенье и в праздничные дни – 120 руб. Для грузовых автомобилей будет единый тариф – 330 руб.

Также будут действовать абонементы на 15 и 50 поездок, действительные в течение 90 дней.