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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Илья Варламов, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменцы предложили блогеру-урбанисту Варламову сменить имидж

Тюменцы дали ответ блогеру-урбанисту Илье Варламову, который прежде неоднократно высмеивал и критиковал объекты благоустройства города и набережную, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилась видеозапись на которой тюменцев спрашивают, что они думают о скандально известном блогере. Большинство ответов касались внешности урбаниста. Так, Варламову несколько раз предложили подстричься, сменить стиль одежды на классический, деловой, отрастить длинную бороду или усы.

"Он как дикарь. Только дикари могут сказать, что в Тюмени некрасивая набережная. Снег выпал, может он выйдет и почистит? Еще лучше сделает город. Вот эту вот оранжевую форму [дорожников - примеч.] ему и вообще нормально будет", - высказалась одна их жительниц города.

Также от тюменцев прозвучали предложения еще раз приехать в Тюмень, которая, по мнению урбаниста, "застряла в 90-х" и посмотреть на город с другой стороны.

Отметим, что ранее Илья Варламов нелицеприятно отозвался о тюменцах, которые стали оскорблять его после того, как он высказался о неправильных, как ему кажется, тратах бюджетных денег в Тюмени.

В своем блоге он называл Тюмень "автомобильным гетто". Также Варламов раскритиковал новую развязку на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, заявив, что пешеходы Тюмени не нужны. Высмеял оформление Сказочного бульвара в ЖК "Ново-Патрушево", сказав, что "скульптуры эпохи Возрождения в гробу волчком вертятся".

Тюменцев, которым не понравилась критика, Варламов назвал "говнохранителями". Кроме того, блогер задел чувства тюменцев, заявив, что Тюмень - не лучший город Земли. Досталось и Тобольску. После визита в этот город урбанист заявил, что памятники архитектуры выглядят как руины после бомбежки.

Теги: Илья Варламов, Тюмень



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