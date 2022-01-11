Пропавшие в Казахстане профсоюзные активисты вышли на связь

Профсоюзные активисты Казахстане, пропавшие 7 января, вышли на связь вскоре после подавления мятежа в Алматы.

Ранее Международная мониторинговая миссия по трудовым правам в Центральной Азии сообщала об исчезновении при невыясненных обстоятельствах нескольких лидеров независимых профсоюзов, в частности, активистов Профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспана Косшыгулова, Тахира Ерданова, Амина Елеусинова. Пропали также члены семьи Амина Елеусинова. Попытки родственников установить их местонахождение не приводили к положительным результатам.



Международная конфедерация профсоюзов выразила серьёзную обеспокоенность и обратилась к правительству страны с просьбой принять незамедлительные меры по прояснению обстоятельств исчезновения профсоюзных лидеров.



Сегодня стало известно о том, что профсоюзные лидеры живы и находятся на свободе.