ОНФ обнародовал самые массовые способы незаконного обогащения на детском соцпите в 2021 году

Общероссийский народный фронт проанализировал содержание всех звонков, поступивших на телефоны проекта «Школьный завтрак» в 2021 году. В результате этого исследования эксперты ОНФ совместно с сотрудниками Россельхознадзора выявили самые массовые способы незаконного обогащения пищекомбинатов на поставках школьного питания. Петербургские поставщики тоже применяли большинство из этих мошеннических схем.

«Около 8 тысяч различных обращений от родителей было получено на горячую линию Народного фронта «Школьный завтрак», каждое из которых обрабатывается экспертами и рассматривается Оперативным штабом Минпросвещения РФ. Результатом первой обработки стало выявление тех самых «серых» схем, когда поставщики продукции и услуг по питанию пускаются на махинации со школьным питанием», – рассказал руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

Кладем один и два в уме

Самым популярным способом обмана в процессе приготовления питания для образовательных учреждений стал недовес – порции оказывались меньше в граммах, чем их заявленный вес в меню.

«Самым простым способом воровства стало умышленное уменьшение порции. В меню перечисляются блюда и указываются граммы. По факту детям могут попросту не положить масло в кашу, «забыть» полить подливой котлету или отрезать помидор потоньше», - отметил координатор Бюро расследований Народного фронта, депутат Госдумы Антон Гетта.

В Петербурге это тоже любимая мошенническая уловка ведущих пищекомбинатов. Так, по итогам проверки в школах Адмиралтейского района было установлено, что порции поставщик продовольствия «Лимак-Нева» урезает чуть ли не на четверть. Причем «Лимак-Нева» был лишь номинальным исполнителем госконтракта, а реальным поставщиком «маленьких порций» был комбинат «Артис-Детское питание».

Вторая массовая схема обмана школьников - это раскладка закусок и десертов в общие тарелки. Оставшиеся несъеденными салаты и фрукты отдаются другим ученикам. Прием простой и для надзорных органов трудно определимый. Такую подачу любит использовать комбинат «Альфа-Провиант», работающий в школах Калининского района Петербурга.

На третьем месте в списке уловок пищекомбинатов – это урезание порций, но уже не по весу, а по их калорийности. Это достигается в результате использования более дешевых ингредиентов при готовке детского питания. Подобную ситуацию городская пресса обнаружила в образовательных учреждениях Колпинского района, где свои услуги предоставляет вышеупомянутое предприятие «Артис-Детское питание».

На бумаге все прилично, а в еде фальсификат

Следующий по распространённости мошеннический трюк поставщиков соцпита – это применение поддельных или фальсифицированных продуктов. Поставщик «ТК Северная столица» использовал якобы сливочное масло, в котором по факту не было ни грамма данного продукта. Схожим можно считать обманную схему, когда по одним документам закупают продукты разного качества, в чем весной 2021 года был уличен поставщик «Серна» .

На шестую строчку этого антирейтинга ОНФ поставил уловку с переупаковкой просроченных продуктов для повторного использования. А на комбинате «Артис-Детское питание» умудрялись повторно использовать даже пищевые отходы.

На седьмом месте схема с присвоением части оплаты питания, если ученика официально снимают с довольствия. Такой вид мошенничества сотрудники Общероссийского народного фронта в Петербурге не выявили. Остальные шесть обманных схем очень популярны и применяются почти всеми пищекомбинатами Северной столицы. Очевидно, что такие махинации невозможны без покровительства со стороны чиновников Смольного.

В результате проверки Контрольно-счетной палатой деятельности Управления социального питания (УСП) Петербурга в период за 2018-2019 гг. было установлено, что УСП не доводило информацию о нарушениях в петербургском соцпите до сотрудников Роспотребнадзора и прокуратуры. После проверки Наталия Петрова, глава УСП на тот момент, уволилась.

В городской прессе писали, что, возможно, Петрова является матерью владелицы АО «Фирма Флоридан». Более того, на этом пищекомбинате долгое время работала невестка Александра Захватова, друга и партийного соратника губернатора Александра Беглова. Новый глава УСП Алексей Барабанщиков, заменивший на этом посту Петрову, постарался снизить градус криминализации рынка социального питания Петербурга. После критики по этому поводу в адрес Смольного его задержали и сняли с должности.