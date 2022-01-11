Стерлинг заявил, что реванша с Петром Яном в марте не будет

Пока еще чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг из США заявил, что реванша с россиянином Петром Яном, который планировался на начало марта, не будет.

Напомним, в первом поединке Ян, будучи чемпионом, нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул. Пояс перешел к Стерлингу. После этого в UFC заявили, что спортсмены должны провести реванш.

Однако американский "чемпион" под различными предлогами отказывался, в результате Петр провел поединок за временный титул с Кори Сэндхагеном из США. Боец из Екатеринбурга одержал в нем убедительную победу.

На днях Ян объявил, что подписал контракт на реванш со Стерлингом. Он был запланирован на турнир UFC 272, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе.

Однако сегодня американец заявил, что в марте никакого боя с воспитанником Академии единоборств РМК не будет.

"Видимо, не раньше апреля. "Картошка" не сможет прятаться от меня вечно!", - ответил "Алджо" одному из подписчиков своего Твиттера, который спросил, когда тот наконец встретится с Яном.

Петр пока никак не отреагировал на это заявление "чемпиона". В UFC также пока не дали комментариев по ситуации. Однако не исключено, что если Стерлинг вновь откажется выходить на бой, организация лишит его пояса и Ян станет полноценным чемпионом в легчайшем весе.