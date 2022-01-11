В пятиэтажке на Сахалине взорвался газ, есть погибший

В пятиэтажном доме в Южно-Сахалинске взорвался газ, один человек погиб.

Взрыв и начавшийся после него пожар произошли в доме по улице Южно-Сахалинская, 19.

В ГУ МЧС региона сообщили, что в результате взрыва в квартире выбило дверь.

Пожарные эвакуировали из дома шесть человек, среди них - один ребенок.

Дом, где произошел взрыв, не газифицирован. Как считает следствие, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение погибшего хозяина квартиры с баллоном газа, пишет Regnum.

В декабре в Дагестане произошел взрыв газа в доме сразу после газификации. Пострадали три человека, в том числе ребенок.