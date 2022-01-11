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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле нашли мужчину, пропавшего летом 2020 года

В Нижнем Тагиле полицейские нашли пропавшего Михаила Кривошеева. О судьбе мужчины ничего не было известно полтора года.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, 53-летний мужчина ушел в неизвестном направлении летом 2020 года. Потеряв с ним связь, его сестра обратилась за помощью в полицию Саранска, после чего Кривошеев был объявлен в розыск. К поискам подключились сыщики из отдела полиции №16 Нижнего Тагила, так как, по имеющейся информации, пропавшего видели именно в этом уральском городе.

В итоге сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. По словам найденного мужчины, в 2020 году он разбил свой телефон и потерял все контакты для связи, поэтому больше не созванивался с родственниками. Сейчас он проживает в районе улицы Индустриальная, там же подрабатывает разнорабочим на складах.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка пединститута. Известно, что девушка могла уехать со своим знакомым.

Теги: мужчина, пропал, полиция, Нижний Тагил



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