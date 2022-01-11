Токаев анонсировал политические и экономические реформы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня назначил нового премьер-министра, а также анонсировал ряд политических и экономических реформ.

Токаев раскритиковал работу спецслужб страны и заявил о предстоящей "полной перестройке служб национальной безопасности и вооруженных сил". Ответственность за нападение на полицейских и других представителей власти будет ужесточена. Силовикам повысят зарплаты (а вот чиновникам зарплаты "заморозят" – объявлен пятилетний мораторий).

Также президент заявил о неэффективности экономической системы страны, в которой "главными выгодоприобретателями стали олигархи".

Автомобильное топливо планируется обложить дополнительным акцизом.

Также Токаев намерен установить контроль над выводом средств из Казахстана.

В избирательные бюллетени планируется вернуть графу "против всех".

Также будет создан фонд развития, пополнять который планируется за счет олигархов (в том числе и теневых). Правда, Токаев ничего не сказал о механизме принуждения к отчислениям в фонд.