11 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
Алма-Ата, флаг Казахстана (2016) | Фото: Накануне.RU

Токаев анонсировал политические и экономические реформы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня назначил нового премьер-министра, а также анонсировал ряд политических и экономических реформ.

Токаев раскритиковал работу спецслужб страны и заявил о предстоящей "полной перестройке служб национальной безопасности и вооруженных сил". Ответственность за нападение на полицейских и других представителей власти будет ужесточена. Силовикам повысят зарплаты (а вот чиновникам зарплаты "заморозят" – объявлен пятилетний мораторий).

Также президент заявил о неэффективности экономической системы страны, в которой "главными выгодоприобретателями стали олигархи".

Автомобильное топливо планируется обложить дополнительным акцизом.

Также Токаев намерен установить контроль над выводом средств из Казахстана.  

В избирательные бюллетени планируется вернуть графу "против всех".

Также будет создан фонд развития, пополнять который планируется за счет олигархов (в том числе и теневых). Правда, Токаев ничего не сказал о механизме принуждения к отчислениям в фонд.

Теги: касым-жомарт токаев, реформы, казахстан, олигархи



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