11 Января 2022
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Общество Свердловская область
зима, новый год, площадь 1905 года, ул. Ленина, Екатеринбург, администрация, мэрия (2016) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор собирается организовать экскурсии на крышу мэрии Екатеринбурга

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался "за" организацию экскурсий на крышу мэрии Екатеринбурга. Об этом он написал в своем Instagram. По словам губернатора, ранее были идеи, чтобы крышу могли посещать все желающие, однако позднее об этом все забыли.

"Перед рабочей встречей с главой Екатеринбурга попросил показать мне смотровую площадку городской ратуши. Город у нас красивейший! Настоящая столица. И почему сюда до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. Надо сделать", - заявил глава региона в сториз.

Вместе с Евгением Куйвашевым площадку посетил и глава города Алексей Орлов. На данный момент мэр Екатеринбурга пока никак не прокомментировал предложение губернатора.

Теги: мэрия, крыша, экскурсия, Екатеринбург, Куйвашев



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