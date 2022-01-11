Свердловский губернатор собирается организовать экскурсии на крышу мэрии Екатеринбурга

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался "за" организацию экскурсий на крышу мэрии Екатеринбурга. Об этом он написал в своем Instagram. По словам губернатора, ранее были идеи, чтобы крышу могли посещать все желающие, однако позднее об этом все забыли.

"Перед рабочей встречей с главой Екатеринбурга попросил показать мне смотровую площадку городской ратуши. Город у нас красивейший! Настоящая столица. И почему сюда до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. Надо сделать", - заявил глава региона в сториз.

Вместе с Евгением Куйвашевым площадку посетил и глава города Алексей Орлов. На данный момент мэр Екатеринбурга пока никак не прокомментировал предложение губернатора.