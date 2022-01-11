11 Января 2022
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Общество За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Экс-глава британской группы по вакцинам призвал прекратить массовые уколы и начать жить с ковидом, как с гриппом

Необходимо прекратить массовую прививочную ковид-кампанию и начать жить с ковидом, как с гриппом. К этому призвал бывший председатель целевой группы по вакцинам Великобритании Клайв Дикс, сообщает The Guardian. Он призвал к серьезному переосмыслению стратегии по ковиду в Великобритании.
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"Массовая вакцинация населения в Великобритании теперь должна прекратиться", - сказал Дикс.

Он подчеркивает, что необходимо исследовать вопрос иммунитета, а не просто наличие антител, и бороться с болезнью, а не с распространением вируса.

Сейчас в Британии продавливается кампания по бустерным уколам и идет дискуссия, нужно ли колоть четвертую дозу. Пока с последней решено повременить. При этом положительных результатов массовой вакцинации нет. В стране вакцинировано почти 80% населения, а заболеваемость бьет рекорды. В сутки регистрируется до 200 тыс. случаев. Общая смертность даже выше прошлогодней.

Теги: вакцинация, ковид, великобритания,



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