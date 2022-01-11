Экс-глава британской группы по вакцинам призвал прекратить массовые уколы и начать жить с ковидом, как с гриппом

Необходимо прекратить массовую прививочную ковид-кампанию и начать жить с ковидом, как с гриппом. К этому призвал бывший председатель целевой группы по вакцинам Великобритании Клайв Дикс, сообщает The Guardian. Он призвал к серьезному переосмыслению стратегии по ковиду в Великобритании.

"Массовая вакцинация населения в Великобритании теперь должна прекратиться", - сказал Дикс.

Он подчеркивает, что необходимо исследовать вопрос иммунитета, а не просто наличие антител, и бороться с болезнью, а не с распространением вируса.

Сейчас в Британии продавливается кампания по бустерным уколам и идет дискуссия, нужно ли колоть четвертую дозу. Пока с последней решено повременить. При этом положительных результатов массовой вакцинации нет. В стране вакцинировано почти 80% населения, а заболеваемость бьет рекорды. В сутки регистрируется до 200 тыс. случаев. Общая смертность даже выше прошлогодней.