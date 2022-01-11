11 Января 2022
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акимат Алматы, протесты в Казахстане (2022) | Фото: t.me/zakonkz

Погранслужба Казахстана задержала 366 человек, подозреваемых в погромах

Погранслужба Казахстана сообщила о задержании 366 человек, которых подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

В Комитете национальной безопасности Казахстана уточнили, что шестеро подозреваемых были ранены, так как они оказали сопротивление. При себе у задержанных нашли оружие, большие суммы наличных и награбленное имущество.

Охрана государственной границы переведена в усиленный режим, пишет Regnum.

На сегодняшний день в Казахстане число людей, задержанных после массовых беспорядков, выросло до 9900 человек. Только в Алма-Ате силовики задержали более 1,2 тысячи человек, которых считают виновными в актах терроризма, мародерстве и других преступлениях.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что экономический ущерб стране от беспорядков может составить $2-3 млрд. Он добавил, что насильственные действия террористов "повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей", пострадало около 1,3 тыс. объектов предпринимательства, совершены нападения на более, чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

Теги: казахстан, беспорядки, погранслужба



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