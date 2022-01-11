В Челябинске в квартире нашли тела пенсионерки и ее сына

В Челябинске в квартире одного из домов в Ленинском районе обнаружили тела 72-летней женщины и ее 44-летнего сына. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 8 января. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.