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Политика В бывшем СССР
Назарбаев (2013) | Фото: Накануне.RU

Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка богатых людей – Токаев

В Казахстане будет создан "фонд развития", пополнять который будут олигархи, ставшие богатыми во время правления Назарбаева. Об этом сегодня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Благодаря первому президенту – Елбасы - в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того ожидаю активного участия и от тех лиц, которые фактически обладая огромными средствами находятся в тени", - заявил Токаев.

На средства фонда будет развиваться здравоохранение, например, планируется финансировать лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

Теги: касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, фонд, реформа, олигархи, казахстан



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