11 Января 2022
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени очаг коронавируса обнаружили в реабилитационном центре для наркозависимых

В Тюмени очаг коронавируса обнаружен в центре для реабилитации наркозависимых и алкозависимых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

"На сегодняшний день на контроле находится один очаг коронавирусной инфекции в АНО "РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение". В реабилитационном центре заболело восемь постояльцев и два сотрудника, контактных четыре человека", - говорится в сообщении.

Очаги в ишимском филиале №1 областной психиатрической больницы и в общежитии "Тобольской духовной семинарии Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви" закрыты.

Теги: очаг коронавируса, реабилитационный центр, наркозависимые



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