В Тюмени депутат облдумы предложила "взять шефство над до безобразия сырьевым Казахстаном"

Тюмень могла бы взять шефство над механизмами и инструментами, которые необходимы Казахстану для рывка в сообщество индустриальных стран, полагает депутат Тюменской облдумы Оксана Величко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Объясняя, почему это возможно, она отметила, что "Тюменская область уже много лет ведёт свою экономику по этому пути и имеет определенный опыт".

"В нашем регионе много положительных примеров. Теперь мы не просто продаём нефть и газ, а, к примеру, благодаря таким гигантам, как "Сибур", - продукты высокотехнологической переработки. И с точки зрения государственной безопасности очень тревожно, когда рядом с нашими границами неиндустриализированная страна, которая до безобразия "сырьевая"", - написала Величко в своём Instagram.

Также она предлагает создать программу обучения молодёжи Казахстана в тюменских ВУЗах, потому что география позволяет выстроить логистические маршруты для студентов максимально комфортно. По мнению Величко, любая многовекторность заканчивается крахом.

"Многовекторность – враг целостности в любых отношениях: начиная с семьи, заканчивая отношениями в обществе. Те страны, которые пытаются сидеть на двух, трёх стульях, всегда сталкиваются с проблемами. Казахстан активно перенимал зарубежный опыт и, возможно, именно заморские "советники" и довели его до полностью сырьевой экономики. Зачем американцам развивать высокие конкурентоспособные технологии в Казахстане, если можно качать сырье и продавать за копейки. Всегда нужен стратегический выбор", - полагает депутат, напоминая, что от Нур-Султана до Тюмени – 950 км, а до Вашингтона – 9,5 тыс.