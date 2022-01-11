На Южном Урале при реконструкции водовода уничтожили плодородный слой почвы на 200 млн рублей

В Челябинской области при реконструкции участка водовода в поселке Локомотивный уничтожили плодородный слой почвы. Ущерб оценили почти в 200 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Контракт на реконструкцию части участка водовода заключила администрация Карталинского района. Работы проводили два предприятия, одно из них во время работ нарушило плодородный слой почвы на площади 1 тыс. 725 кв. м, другое – на площади 11 тыс. 450 кв. м. После работ подрядчики не провели рекультивацию, в результате плодородный слой почвы был уничтожен.

Управлением Россельхознадзора был рассчитан размер нанесенного вреда. Одно из предприятий причинило ущерб в размере 25,8 млн рублей, другое – 171,7 млн рублей. В декабре 2021 года организациям были направлены претензии. Теперь они должны либо самостоятельно провести рекультивацию сельскохозяйственной земли, либо оплатить ущерб. В случае отказа, ведомство обратится в суд с иском о взыскании с подрядчиков ущерба.

Напомним, в июне 2021 года жители Локомотивного через соцсети обратились к губернатору с жалобами на проблемы с водоснабжением в поселке. По их словам, из-за коммунальной аварии водоснабжение сначала было ограничено, а через некоторое время полностью приостановлено. В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято оперативное решение о замене аварийных участков трубы общей протяженностью 5,2 км. Средства были выделены из областного бюджета. Мэрия заключила контракт и работы были проведены.

Однако УФАС установило, что администрация городского округа нарушила законодательство, выбрав в качестве способа закупки заключение контракта с единственным поставщиком в связи с чрезвычайной ситуацией. Цена контракта составила 61 млн руб. В ведомстве отметили, что аварийные ситуации на водоводе к моменту заключения контракта были устранены. Антимонопольный орган выявил признаки заключения антиконкурентного соглашения между администрацией городского округа и исполнителем работ.