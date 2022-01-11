На Южном Урале при реконструкции водовода уничтожили плодородный слой почвы на 200 млн рублей

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
чернозем, земля, почва, сельское хозяйство, росток, всход, плодородие (2015) | Фото: iz-town.ru

На Южном Урале при реконструкции водовода уничтожили плодородный слой почвы на 200 млн рублей

В Челябинской области при реконструкции участка водовода в поселке Локомотивный уничтожили плодородный слой почвы. Ущерб оценили почти в 200 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Контракт на реконструкцию части участка водовода заключила администрация Карталинского района. Работы проводили два предприятия, одно из них во время работ нарушило плодородный слой почвы на площади 1 тыс. 725 кв. м, другое – на площади 11 тыс. 450 кв. м. После работ подрядчики не провели рекультивацию, в результате плодородный слой почвы был уничтожен.

Управлением Россельхознадзора был рассчитан размер нанесенного вреда. Одно из предприятий причинило ущерб в размере 25,8 млн рублей, другое – 171,7 млн рублей. В декабре 2021 года организациям были направлены претензии. Теперь они должны либо самостоятельно провести рекультивацию сельскохозяйственной земли, либо оплатить ущерб. В случае отказа, ведомство обратится в суд с иском о взыскании с подрядчиков ущерба.

Напомним, в июне 2021 года жители Локомотивного через соцсети обратились к губернатору с жалобами на проблемы с водоснабжением в поселке. По их словам, из-за коммунальной аварии водоснабжение сначала было ограничено, а через некоторое время полностью приостановлено. В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято оперативное решение о замене аварийных участков трубы общей протяженностью 5,2 км. Средства были выделены из областного бюджета. Мэрия заключила контракт и работы были проведены.

Однако УФАС установило, что администрация городского округа нарушила законодательство, выбрав в качестве способа закупки заключение контракта с единственным поставщиком в связи с чрезвычайной ситуацией. Цена контракта составила 61 млн руб. В ведомстве отметили, что аварийные ситуации на водоводе к моменту заключения контракта были устранены. Антимонопольный орган выявил признаки заключения антиконкурентного соглашения между администрацией городского округа и исполнителем работ.

Теги: водопровод, вода, Локомотивный, почва, ущерб,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 988

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети